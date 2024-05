UGT llama a los demás sindicatos a movilizarse de nuevo por el Futuro de León con una gran protesta en otoño

Hartos de que nadie haga nada por León, la Unión Provincial de UGT ha acordado contactar con “las demás organizaciones sindicales y sociales” de la provincia para organizar una gran manifestación 'Por el desarrollo industrial y económico de la provincia leonesa“, que sería convocada el próximo otoño, heredera de la del 16F de 2020 que dejó sorprendida a toda España con 80.000 leoneses en la calle y continuación también del tercer 'Paro por León' del 12 de mayo de 2022.

Esta es la conclusión más importante del cuarto Comité Provincial reunido este jueves 23 de mayo en León. Que comienza asegurando que “es consciente de la situación socioeconómica de la provincia leonesa, con los peores indicadores de toda España”. “Es más que indignante que tengamos que repetir esta verdad una y otra vez y que nos obliguen a hacer frente constantemente a la pérfida conjura de los que persiguen nuestra invisibilización practicando el negacionismo o acusándonos de victimismo”, continúa el escrito.

“Lamentamos el fracaso de la Mesa por el desarrollo económico y social de nuestra provincia. La consideramos liquidada, puesto que seguimos sin tener ninguna noticia de los motivos por los que no se ha vuelto a convocar tras la última reunión, que se produjo el 20 de enero del 2021 por videoconferencia y después de un ultimátum de la organización. Entonces ya se denunció el incumplimiento reiterado de todos los acuerdos y ya se denunció que la menciona Agenda no existía más que a nivel mediático. Es más, su único soporte se encontraba en la figura de la Directora, que dimitió en octubre de 2022. Si se quiere crear una agencia de este tipo, consideramos que urge una solución sobre cuál ha de ser la entidad jurídica de la misma y los medios económicos y humanos con los que contará. No obstante, la creación de un ente de estas características no sirve de nada si no va acompañada de la necesaria dotación económica para su funcionamiento y de unos objetivos claros concretados en un plan de inversiones”, apuntan desde la Unión General de Trabajadores en León, liderada por Enrique Reguero.

A la calle “ante el silencio cómplice de las admnistraciones”

Los de UGT León recuerdan que “ante el silencio cómplice de las administraciones públicas”, se vieron obligados a convocar justo hace un año (el 12 de mayo) la tercera manifestación con el lema'Yo Paro por León'. Pero como la cosa sigue igual con la negativa de las instituciones comandadas por los políticos de afrontar el problema ahora han decidido reclamar el apoyo de diversas organizaciones sindicales y sociales para salir de nuevo a la calle.

“A día de hoy, los motivos son más preocupantes todavía que en las convocatorias anteriores. La situación de la provincia se ha seguido deteriorando con más pérdida de población, constatada por el INE el pasado 1 de abril. León es una de las ocho provincias que pierden población en España”, apuntan.

El tren de la Plata y la injusta 'U' del Olmedo

“Lo más reseñable es que de estas ocho provincias —Badajoz, Cáceres, Córdoba, León, Jaén, Orense, Salamanca y Zamora—, siete conforman el eje ferroviario desmantelado de la Ruta de la Plata. Por ello, consideramos totalmente necesaria la reapertura de este tramo ferroviario de la Ruta de la Plata. Desde UGT León sostenemos que sería una línea rentable desde el punto de vista económico y que también favorecería el reequilibrio territorial”, apuestan desde el sindicato.

“En el modelo de movilidad ferroviaria en malla que promueve el Gobierno de España, consideramos fundamental este eje por la demanda en el ámbito del transporte de mercancías, con León como enclave fundamental del noroeste, a pesar de las políticas centralistas que pretenden desplazarlo en favor de Valladolid, con la implementación de la injusta ‘U de Olmedo’ y en detrimento de proyectos como la Plataforma Logística Intermodal de Torneros”, termina criticando duramente la Unión sindical de UGT en León al Ministerio de Transportes dirigido por el ex alcalde de Valladolid Óscar Puente.

La situación anterior es solo un ejemplo más de las discriminaciones que sufre la provincia leonesa. Un declive que se concreta con cifras oficiales. Los últimos datos conocidos de la EPA han vuelto a evidenciar la catástrofe que sufre León. Desde UGT consideramos que estos datos deberían ser vergonzantes para todos los responsables políticos, incapaces de sacar a esta tierra de la caída libre en la que se encuentra, según muestran las estadísticas. Valga como muestra de ello la tasa de actividad, que cae al 47,44%, especialmente sangrante en el caso de las mujeres leonesas, donde esta tasa se reduce hasta el 43,34%. En ambos casos se trata del peor dato de todo el país, con evidente retroceso en lugar de mejorar.

No obstante, existen otras cifras que las Administraciones Públicas tratan de ocultar para no responder ante los desequilibrios. El PIB per cápita es un 19% menor en León que en la Región Castellana de la comunidad autónoma, según ha constatado el último informe de Proyecto León.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del cuarto Comité de esta resolución que habilite a la Unión Provincial, a las tres federaciones de León, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de León y con la colaboración de la UCA, a trabajar con otras organizaciones sindicales y sociales con el fin de organizar una nueva manifestación ‘Por el desarrollo industrial y económico de la provincia leonesa’ cuya convocatoria se pueda hacer efectiva el próximo otoño sin más demoras.