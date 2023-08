Un accidente deja un camionero atrapado y corte parcial de tráfico en la autopista León-Asturias en Rioseco de Tapia

Un accidente ocurrido a primera hora de la tarde de este jueves en la autopista León-Asturias (AP-66), con al menos el vuelco de un camión, deja a su conductor atrapado en el interior de este vehículo y herido a causa del siniestro, tal y como confirman de momento fuentes del centro de Emergencias del 1-1-2 de la Junta de Castilla y León, a falta de todos los datos actualizados.

Por el momento, se conoce que el primer aviso del siniestro se produjo a las 14,25 horas, por causas que se desconocen. En la misma zona hay dos turismos también parados, que no serredacedac tiene constancia aún de si se han visto o no implicados en el accidente. Pero el caso es que la Guardia Civil de Tráfico, que también ha sido movilizada, constata que a la altura del kilómetro 113 de la autopista (municipio de Rioseco de Tapia) se ha producido por este motivo un corte parcial de la calzada, en concreto en sentido Asturias. El tráfico allí es posible pero lógicamente no tiene toda la fluidez habitual.

El 1-1-2 ha avisado también a los Bomberos de León, ante el aviso de que el conductor del camión se encuentra inmovilizado dentro, y será atendido por el personal médico de un helicóptero medicalizado de Centro de Emergencias procedente desde la base de Astorga, para valorar su estado y trasladarlo a dependencias sanitarias en caso de que sea preciso.