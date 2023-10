Unas 200 personas se suman en León contra la amnistía pidiendo “la no discriminación de los no nacionalistas”

En torno a dos centenares de personas acudieron en la mañana de este domingo a una concentración de protesta convocada en el centro de León capaital contra la hipotética amnistía de presos secesionistas catalanes que estarían negociando varios partidos políticos, con el PSOE a la cabeza, para tratar de conformar Gobierno tras el fracaso del intento del popular Alberto Núñez Feijóo con el apoyo de los votos de Vox.

Los congregados, ataviados con abundantes símbolos de la bandera de España, emitieron numerosas consignas no sólo contra esa posible amnistía sino contra las negociaciones de gobierno en sí, incluso con proclamas tan curiosas como pedir “la no discriminación de los no nacionalistas”, se supone que en referencia a Cataluña, y numerosos gritos de “¡Viva España!” o “España unida jamás será vencida”. “No a la amnistía, no con mi voto”, gritaban otros.

Fueron varias las personas que tomaron la palabra en un acto que duró casi media hora y que tuvo lugar en la mitad de la céntrica calle peatonal de Ordoño II, justo delante de la sede administrativa del Ayuntamiento de León, bajo la mirada de numerosos viandantes que pasaban en una animada mañana de camino al centro de la capital, donde aún hay fiestas locales, o al cercano rastro dominical. La concentración no contó con presencia policial ni se registró ningún problema visible.