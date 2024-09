Rescatados cuatro senderistas enriscados en la cara sur del pico Las Tres Marías de Casares de Arbas

La Guardia Civil rescató este martes a cuatro senderistas que quedaron enriscados cuando realizaban una ruta por la cara sur del pico Las Tres Marías, próximo a la localidad de Casares de Arbas, en el municipio de Villamanín.

El aviso se recibió cerca de las ocho y media de la tarde a través del Servicio de Emergencias 1-1-2, al que se comunicó que a los montañeros les resultaba imposible descender tras tomar un camino equivocado y no podrían progresar ni retroceder en su camino.

Especialistas del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Sabero se dirigieron al lugar del incidente y localizaron a los senderistas gracias a las coordenadas facilitadas por ellos mismos. Las circunstancias aconsejaron una rápida actuación para evitar males mayores y fueron siendo evacuados a la localidad de Casares de Arbas por medio de guiaje con cuerda corta para evitar caídas, por lo complicado del terreno y la falta de nivel técnico que presentaban los rescatados. Además, la falta de luz complicó la intervención, que concluyó a las dos de la madrugada de este miércoles.

La Guardia Civil recuerda que la mayoría de los rescates que se realizan por quedar enriscado se producen en el descenso, por lo que es aconsejable no subir si no se ve claro que se va a poder bajar. Para ello, añaden, hay que planificar bien la actividad, tomar decisiones sobre la marcha si algo no está claro y actuar en consecuencia para no asumir riesgos excesivos.