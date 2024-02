El PP de León reclama que las ayudas educativas del Ayuntamiento se den también a los alumnos de las escuelas concertadas

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León reclamó este viernes, a través de nota de prensa, un incremento en las ayudas municipales en materia educativa con el objetivo de que se den también a los más de 10.000 alumnos de las escuelas concertadas.

El portavoz popular, David Fernández, recuerda que el Ayuntamiento de León aprobó el pasado 2 de febrero el Plan Estratégico de Subvenciones de Educación para los ejercicios comprendidos entre los años 2024 y 2027, destinado a la Asociaciones de Padres y Madres de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial con el objetivo de fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida de los centros escolares. También pretende ayudar a cubrir las necesidades de material didáctico. Un plan que, en su día, ya había puesto en marcha el gobierno del PP en la capital de la provincia, en los años 2016 y 2017, a pesar de las dificultades económicas.

Fernández reclama ahora que la partida destinada para estas ayudas se incremente para poder llegar a todos los centros escolares del municipio, no solo a los públicos sino también a los concertados. “Hoy en día el Ayuntamiento puede hacer el esfuerzo de aumentar la disposición económica para las Ampas y el material escolar para no dejar fuera a la mitad de los alumnos de la ciudad. No queremos que reparta lo mismo entre más centros y Ampas si no que aumente la partida presupuestaria para poder llegar a todos”, indica.

Mantener como hasta ahora las ayudas de una entidad pública a los alumnos de la Educación Pública sería para los 'populares' “discriminar” a los más de 10.000 alumnos que estudian en la Educación Concertada.