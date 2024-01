Feijóo anuncia en León un frente de las comunidades gobernadas por el PP para impulsar una Ebau común en España

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este miércoles en León que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han acordado trabajar para plantear una Ebau (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) común. “Es lógico que la Ebau sea común, que sea un sistema común en todas la comunidades del PP en el curso 2025 y ya trabajamos para presentar una prueba común para toda España”, señaló en León, donde participó, en el Día Internacional de la Educación, en un acto-coloquio con asociaciones, colectivos y profesionales.

Acompañado del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y de la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, el líder de los ‘populares’ se felicitó por el acuerdo alcanzado entre las autonomías que gobierna su partido. “Este sistema común marcará un antes y un después. Tenemos una gran responsabilidad, porque siete de cada diez alumnos estudian en ellas”, dijo.

“La Educación no es un arma arrojadiza: no puede ser la ingeniería social, como una herramienta para llevar a los jóvenes hacia el lugar que pretende el Gobierno. Es la que nos hace iguales con independencia del origen social”, remarcó antes de comentar que “si la preocupación del presidente del Gobierno por la Educación dura más que un mitin socialista” el PP pone su a disposición sus propuestas. “A pesar de que son malos alumnos, porque copian, les decimos que su copian, que copien bien”, añadió e invitó a llevar a cabo un trabajo compartido en la materia.

Feijoó recalcó que se va a presentar al Ministerio y al resto de comunidades la propuesta para la Ebau. “No tiene sentido tener 17 pruebas para acceder a un mismo sistema, A mismo esfuerzo en el mismo país, mismas oportunidades”, dijo.

En un acto en el que también estuvo presente la consejera de Educación, Rocío Lucas, el líder del PP no escatimó elogios para el modelo educativo de la Comunidad. “La educación es Castilla y León es el modelo”, manifestó antes de señalar que aporta los cimientos para poder construir una sociedad de oportunidades. “Al final, la diferencia fundamental entre una persona y otra es lo que sabe y eso solamente se consigue con el conocimiento, que no se puede comprar ni heredar”, afirmó antes de lamentar que el informe PISA refleje datos negativos para España, que lidera el ‘ranking’ de fracaso y abandono escolar. “Podemos ser una nación bien formada y no lo somos y, en consecuencia, algo está fallando”, dijo.

Por el contrario, remarcó, las políticas educativas en Castilla y León funcionan. “Intentemos que siga, mejorarlo y los demás, copiarlo. No tenemos que buscar referentes en Dinamarca, ni en Canadá sino en Castilla y León, donde el sistema educativo es superior en resultados a países con mucha mayor renta per cápita”, subrayó.

“A diferencia de los que conciben la educación como el titular de un día, hay un trabajo de décadas en Castilla y León y se está recogiendo esa cosecha de generaciones bien formadas”, comentó. En su intervención, recalcó que la igualdad de oportunidades no se puede enfrentar al mérito y al esfuerzo. Van de la mano y pensar otra cosa no funciona“, dijo. ”Enhorabuena por el ejemplo que estáis dando a toda España. Queremos exportar ese modelo educativo al resto del país“, añadió.

En lo que atañe a las propuestas educativas del PP, incidió en que se pretende que la excelencia no sea una excepción y que se iguale al alza, no a la baja. “Tenemos un sistema que su obsesión es igualar pero a la baja”, lamentó como un error a evitar.

El presidente del PP de Castilla y León aprovechó su participación en León, junto a Alberto Núñez Feijóo, en un coloquio con asociaciones, colectivos y profesionales del ámbito educativo para reiterar su apuesta por una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau) “única en todo el territorio”.

También participó en este encuentro la presidenta del Partido Popular de León, Ester Muñoz, quien quiso dejar claro que “un país no tiene una inversión con mayor retorno que la educación”, convencida de que “todo lo que se invierte en la educación de niños y jóvenes revierte en la calidad y competitividad del Estado y la nación”. Por eso, consideró que “el camino que hay que seguir” en la materia pasa por el modelo de Castilla y León cuyos resultados “han sido de éxito desde hace muchos años”.

Educación Especial

Feijóo se refirió también a la Educación Especial y criticó que al PSOE “le moleste que las familias tengan libertad para elegir la Educación Especial”. “En el PP”, añadió, “tenemos muy claro que se puede hacer política en muchos sitios, pero en las aulas de nuestros hijos no”.

“¿Qué es esto de decirle a profesores especialistas que ya no sirven? Los padres tienen todo el derecho a elegir y volvemos a plantear al Gobierno menos ideología y más conocimiento. Que no sea el Gobierno de turno el que intente educar a los hijos”, reclamó antes de insistir en que la Educación Especial y la inclusión “no están enfrentados; van de la mano”.

Legislar sin consultar

Feijóo reprochó al Gobierno central que su ‘modus operandi’ sea aprobar leyes sin hablar con la oposición ni consultar a los expertos y puso como ejemplos las reformas para sacar adelante la amnistía “sin pedir informes, porque serían negativos”.

En Educación, a su juicio, tampoco se escucha a los implicados porque “se pretende un modelo que cree más en la ideología que en el conocimiento” y así se demostró también con la Lomloe o Ley Celaá.

“Trabajar codo con codo”, pide Mañueco

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió al Gobierno de España que “hable con las comunidades autónomas” para “trabajar codo con codo” en el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora para estudiantes, con el objetivo de que “no se quede en un mero anuncio electoral”.

En este sentido, el también presidente de la Junta de Castilla y León puso “a disposición de España entera” el “modelo de éxito” educativo de la Comunidad, frente al que lleva a cabo el Gobierno de España y que, según se puso de relieve en los últimos resultados del informe PISA, provoca un “empobrecimiento educativo tremendo”.

“El Gobierno de Castilla y León tiene las ideas claras y la educación es una prioridad irrenunciable, pero las cosas no surgen porque sí”, afirmó Fernández Mañeco, “muy orgulloso” del “modelo de éxito” de la Comunidad. Un éxito que, según resaltó, se debe a los planes específicos para alumnado, profesorado y las familias.

Respecto al alumnado, el presidente del PP autonómico destacó el plan de refuerzo educativo y de éxito, mediante el que “se da formación especializada a los alumnos que necesitan apoyo del centro y la comunidad educativa para acompañarle y que por sus propios medios sean capaces de aprobar el curso”. También defendió la “educación tradicional” y el plan de comprensión lectora como “algo imprescindible”, aunque “sin olvidar las nuevas tecnologías”. Así, “todos los centros educativos de Castilla y León están conectados a la alta conexión y un tercio aulas también”, aunque hasta el final de la legislatura lo estarán las 16.000 aulas existentes.

En materia de formación del profesorado, Alfonso Fernández Mañueco resaltó que la Junta “invierte el doble que la media de España” tanto en dinero como en horas de formación “para que los profesores aprovechen los nuevos métodos tecnológicos y pedagógicos para darle la mejor formación a los alumnos”.

En cuanto a las familias, Mañueco cifró en más de 15.000 las familias que se han beneficiado de los programas de apoyo, ayuda o acompañamiento para que comprueben en los propios centros qué hacen sus hijos y cómo deben ayudarles a sacar mejores resultados educativos. Además, celebró la existencia de la “libertad de elección de centro”, mediante “un sistema público con centros titularidad pública y también concertada y la posibilidad de elegir centros de educación especial o plazas concertadas para niños con capacidades diferentes”.

Apuesta por la salud emocional

“Las aulas tienen que ser un lugar no solo donde seamos eficaces, sino donde los alumnos disfruten”. Así de convencido se mostró Fernández Mañueco, quien destacó la “apuesta importante por la salud emocional” en los centros educativos, para lo que “se ha incrementado en un 50% el número de orientadores, psicólogos, psicoterapeutas o psicopedagogos” hasta alcanzar una “ratio un profesor de estas características por unos 250 o 300 alumnos”.

En este sentido, consciente de “la importancia del bienestar en el entorno educativo”, Fernández Mañueco puso de relieve que, según los datos reflejados en el último Informe PISA, “Castilla y León y La Rioja, están entre las primeras comunidades autónomas de España en un entorno seguro, junto con Corea y Japón”.

Así lo señaló hoy el presidente del PPCyL en el transcurso del coloquio celebrado en el Museo Casa Botines Gaudí de León con asociaciones, colectivos y profesionales del ámbito educativo, en el que también participó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró haber “tomado nota” de todas las sugerencias.

En el transcurso de dicho coloquio, en el que la presidenta de los ‘populares’ leoneses, Ester Muñoz, resaltó que “un político se convierte en líder cuando es honesto y honrado, trabaja para los demás por encima de sus intereses propios y cuando escucha más que habla”. Por ello, procedió a ceder la palabra a varios de los profesionales y representantes de asociaciones y colectivos presentes.

La primera en tomar la palabra fue la directora del Instituto de Enseñanza Secundaria Claudio Moyano de Zamora, Transi Martín, en el que se imparten los niveles de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional a una media de 850 alumnos. Martín aprovechó su intervención para resaltar que “los resultados de PISA evidencian que los grupos en los que la convivencia está débil son los que obtienen peores resultados”.

También, participó el director del Centro de Formación del Profesorado, Andrés Valbuena, para el que Castilla y León tiene “una de las mejores redes de formación en Europa”, al tiempo que “cuida a los colegios rurales y a sus profesores”, lo que permite que, para Ester Muñoz, “cualquier chaval de los pueblos de la provincia tenga mejor educación que uno de París”.

Entre los intervinientes también se encontraron la directora del CRA de Villaquilambre, Nuria Gómez; el graduado en Medicina en la Universidad de Navarra que lleva a cabo el MIR en la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Universitario de León, Alejandro Cuéllar; la directora de Autismo León, María Eugenia Hernández; el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Castilla y León, Artemio Rodríguez, y el director del Colegio Maristas Champagnat de León -donde estudió interno Núñez Feijóo- Juan José Seoane, quien destacó la “calidad y la calidez de las personas que integran sistema educativo en Castilla y León”.