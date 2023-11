Reducen la potencia y tamaño de una planta solar entre el Órbigo y la Cepeda para declararla de “utilidad pública”

Una de las macroplantas que se habían diseñado y proyectado entre las comarcas leonesas del Órbigo y la Cepeda verá finalmente reducido su tamaño tras modificarse algunas características para poder cumplir criterios que había señalado la evaluación de impacto ambiental.

Se trata de la plata fotovoltaica denominada Villameca I Solar, que principalmente afectará a los municipios de Benavides de Órbigo, Villamejil y Quintana del Castillo, tanto en lo que es la planta en sí como en su subestación transformadora yI el tendido eléctrico de alta tensión que se ejecutaría subterráneo a lo largo de casi 9 kilómetros.

El Boletín Oficial del estado (BOE) de este miércoles anuncia el inicio de un nuevo trámite de exposición a información pública por parte del Ministerio de Política Territorial de este proyecto una vez decrecido, ya que en un primer momento, en 2021, se habló de una producción eléctrica de 196 megavatios, posteriormente de 99,74 y ahora se queda en 87,4 Mw. También la inversión estimada ha bajado de los 141,3 millones de euros iniciales a los actuales 50,9, según se detalla en el nuevo anuncio para que quienes se consideran afectados puedan presentar alegaciones.

Lo que se expone en concreto no es sólo la modificación de la autorización previa que la administración ya había otorgado al proyecto en abril de este año 2023 a la empresa Roble New Energy, sino también el visto bueno final a la “construcción del proyecto actualizado” y también, y no menos importante, la declaración de utilidad pública de la macroplanta.

En este sentido, el anuncio incluye ya las parcelas y actuales propietarios que se verían afectados para ejecutar tanto la planta, con 207.792 paneles solares a instalar, fincas que si se declara esa utlidad pública podrían ser objeto de expropiación. Muchas son de particulares de los municipios de Benavides, Villamejil y Quintana del Castillo pero otras son de todos esos ayuntamientos y varias juntas vecinales, como por ejemplo de los pueblos de Quintanilla del Monte, Antoñán del Valle, Castrillos de Cepeda, Sueros de Cepeda o Ábano de Cepeda.

Este proyecto está vinculado a otro muy similar, denominado Villameca II Solar, que recibieron ya el impulso final en el año 2021 y con quien compartiría tanto la estación transformadora como parte de la línea eléctrica.