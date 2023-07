Un matrimonio de León que perdió su casa consigue el perdón de sus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad

Un matrimonio de León que perdió su vivienda ha logrado el perdón de todas sus deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad. La imposibilidad de pagar los préstamos y créditos les obligó a entregar su vivienda al banco, pero todavía les quedaban deudas pendientes de pago y ayudados por los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento han conseguido poder comenzar de cero en aplicación de la ‘Ley de la Segunda Oportunidad’.

“Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano para empezar de cero, pero nadie entendía nuestra situación y no veíamos forma de salir. Esta llamada fue nuestra última bala” explican los ex-deudores, que abrieron en 2007 una pescadería y tuvieron que cerrarla en 2009 tras el boom inmobiliario y la consiguiente crisis económica.

“Actualmente, seguimos con deudas y con 51 años todavía no hemos podido rehacer nuestras vidas. No contamos ni con ingresos, ni trabajo, ni bienes a nuestro nombre y no sabemos qué hacer. Es una situación desesperante”. Estas fueron sus primeras palabras cuando acudieron a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

El primer paso fue informar a los juzgados del proceso de insolvencia que comenzaban los deudores para eliminar la suspensión de los pagos, paralizar los intereses y los embargos y el acoso de las financieras.

Acreditando la inexistencia de patrimonio a nombre de los interesados, se inició la fase judicial por la cual el tribunal revisó los requisitos de los mismos y concedió el perdón de todas las deudas con la única condición de no poder acogerse de nuevo a la medida en los próximos cinco años.

El pasado 10 de julio el juzgado dictó sentencia concediendo el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho) y cancelando los 46.250 euros pendientes.