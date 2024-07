Diez propone “dejar de hablar de Región Leonesa” y apostar por “la vía uniprovincial”, la única con opciones para la autonomía

El alcalde de la capital leonesa, el socialista José Antonio Diez, ha afirmado este lunes que la vía “uniprovincial” es la única con verdaderas opciones de lograr que León consiga la autonomía que demanda una parte importante de sus ciudadanos.

Tras la aprobación la pasada semana de una moción en la Diputación de León reclamando el derecho a la constitución de la autonomía de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca), el regidor ha señalado que los pasos a dar a partir de ahora han variado sustancialmente de cuando el Ayuntamiento de la capital provincial también apoyó hace cuatro años una iniciativa en este sentido bajo su presidencia.

“Ha entrado en juego la primera institución provincial y ha habido una respuesta desde el Gobierno que no había existido hasta ahora, lo que ya cambia el escenario, y ahora lo realmente más importantes es no perder el tiempo”, ha manifestado el declaraciones a los periodistas.

Ha reiterado que ve muy difícil y complejo avanzar sobre la base del modelo de la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) debido a las dudas que alberga la posibilidad de que zamoranos y salmantinos quisieran unirse a la iniciativa así como del propio procedimiento legal a seguir en este caso.

A este respecto, ha recordado que habría que convocar referendos en todos los municipios y dos tercios del censo apoyar la propuesta, algo difícil de conseguir. “Por lo tanto, no perdamos el tiempo y centrémonos en la vía que tiene más posibilidades que es la de una autonomía uniprovincial”, ha recalcado.

Sobre lo manifestado el pasado viernes cuando apostó por una nueva autonomía formada por Asturias y León ha precisado que se ciñe a sus gustos personales, pero admite que no por eso tiene que ser así. “Los primeros pasos que hay que dar ahora deben ir en la dirección de focalizar de forma clara lo que queremos y no disparar en todas las direcciones”, ha proseguido.

Ha precisado que a partir de apostar por el modelo uniprovincial se debe habilitar un procedimiento jurídico y que el debate se traslade al Congreso y al Senado porque “sin el apoyo del PSOE y el PP es muy difícil que prospere”. Y ha recalcado: “Lo primero es fijar el modelo y dejar de hablar de Región Leonesa cuando sabemos que esa es una vía muerta y optar por los caminos que conduzcan a algún lado”. Según Diez, para que esta iniciativa prospere se necesitan personas en el Gobierno y las cámaras que muestran sensibilidad hacia esta reivindicación y lleven el debate a esos foros.

Respecto a los expresado por el secretario socialista autonómico, Luis Tudanca, de que la cuestión de la autonomía leonesa debería ser consultada entre la militancia del partido, el alcalde ha dicho que le parece una propuesta “coherente”. “Que se consulte a nuestras bases me parece algo muy acertado pero esa consulta la tiene que hacer Ferraz (el PSOE nacional) porque no la puede hacer Castilla y León ya que es algo que no se contempla en los estatutos del partido”, ha puntualizado. Y ha precisado, a partir de ahí, que “como en todo referendo lo importante es qué se pregunta, cómo se pregunta y a quienes se pregunta”.

Por último, ha señalado que confía en que su partido siga apoyando la propuesta más allá de la Diputación de León y ha advertido de que “en caso contrario se creará una tremenda frustración y se demostrará que ha sido un simple tacticismo político”.