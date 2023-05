El candidato del Partido Comunista compromete para León vivienda y transporte asequibles como derechos

Vivienda y transporte asequibles. Esos son los pilares básicos e irrenunciables, también para el municipio de León, de la candidatura de Partido Comunista de los Trabajadores de España en las próximas elecciones municipales del domingo 28 de mayo, que encabeza, como candidato a la Alcaldía, Pedro Gómez.

“Para los comunistas, la vivienda y el transporte son derechos, no negocios. No puede ser que haya miles de personas en León que tengan problemas para independizarse o que cada vez más personas tengan que recurrir a compartir una vivienda con desconocidos porque no pueden permitirse un lugar propio donde vivir”.

Le basta destacar a Gómez que en la capital leonesa “hay cerca de 15.000 viviendas vacías” y que “el precio de los alquileres ha subido mucho en los últimos años”, hasta el punto de que “solo en el mes de abril, la subida mensual del alquiler fue de un 5%, la más cara de todas las capitales de España. Esto es desde hace tiempo insostenible y nosotros queremos cambiarlo ya”, compromete.

“Nuestras propuestas para estas elecciones pasan por conformar una bolsa de viviendas públicas en alquiler, con precios fijos y regulados, y lo podemos hacer con tan solo expropiar aquellas viviendas sin uso a bancos y fondos buitre.” Explica Pedro Gómez, que añade que la población se merece “tolerancia cero contra desahucios y cortes de luz, agua y gas promovidos por bancos y compañías eléctricas. Pero de verdad, no como cuando el gobierno anuncia cada trimestre que 'han prohibido los desahucios' mientras se siguen ejecutando.”

En cuanto al transporte, consideran desde la formación comunista que hay que replantear “cómo desarrollar el transporte público y colectivo para garantizar las conexiones”. Al mismo tiempo, señalan que “es absurdo hablar de 'lucha contra el cambio climático' mientras se vuelve cada vez más caro pagar un billete de autobús”. Por eso mismo, Pedro Gómez insiste en que “se necesita garantizar que el transporte no supere el 2% del salario mínimo y que sea gratuito para desempleados, jubilados y estudiantes.”

“Nos acusan de crear pobreza los partidos que la gestionan todos los días”

Tanto en estos ámbitos como en todos los demás de gestión municipal, la candidatura del Partido Comunista de Pedro Gómez remarca que “llevamos años reclamando unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos. Unos servicios públicos para nuestro bienestar y no para enriquecer empresas, en resumen”. Y por eso, reflexiona que “a los comunistas nos acusan de crear pobreza los mismos partidos que la gestionan todos los días, cosa que hacen cuando se dedican a dividir los servicios públicos en nichos de mercado que compran y venden distintas empresas. Las privatizaciones matan y vivimos rodeados de ellas”, muchas en la capital leonesa bajo mandatos tanto del PP como del PSOE.