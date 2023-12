A la venta las entradas para el concierto del 6 de enero de 'Frank Sinatra' en el Teatro San Francisco

Es la revelación de 2023, la voz de Frank Sinatra resucitada gracias a un ovetense, Antonio Cuesta, al que llaman el Frank Sinatra español. Y es un magnífico regalo de Reyes, puesto que ya están a la venta las entradas para el concierto que ofrecerá este próximo 6 de enero en el Teatro San Francisco de León a partir de las 20.30 horas.

Acompañado del brasileiro Vaudí Cavalcanti ha creado Sinatra & Jobim Project, como homenaje al famoso disco que grabaron en 1967, dos genios de la música, Frank Sinatra y Antônio Carlos Jobim, se encontraron en un estudio de Los Ángeles para grabar un disco maravilloso e irrepetible en el que se mezclaba la bossa-nova con el jazz vocal. “El espectáculo es un homenaje a aquel disco y a todos los músicos que lo llevaron a cabo”, aseguran.

En casi una hora y media el público podrá escuchar temas inolvidables como La chica de Ipanema, Fly me to the moon, My way, o Agua de beber. Y disfrutar de una experimentada banda que mezcla la bossa-nova con el jazz vocal aprovechando la asombrosa similitud de la voz y el cantar de Cuesta como Sinatra. Los críticos apuntan que el concierto ofrecido es “una delicada relectura actual de ambos genios de la música popular que grabaron un disco maravilloso e irrepetible”.

Un proyecto que nació en la pandemia y ha ido creciendo cada vez más y llamando la atención. En noviembre pasado El País Semanal les dedicó cuatro páginas, y hace no muchos días, en el programa Mañaneros de TVE presentado por Jaime Cantizano, el pianista y director musical Sam Rodríguez, junto con uno de los vocalistas, el ovetense Antonio Cuesta, interpretaron el conocido villancico Have Yourself A Merry Little Christmas. Con esta actuación, rindieron homenaje a Frank Sinatra en el 108.º aniversario de su nacimiento, convirtiéndose temporalmente en el segmento más visto de la televisión al cantarle Cumpleaños feliz a la periodista Lydia Lozano. Además, el pasado fin de semana llenaron el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo en el Concierto Especial de Navidad junto con la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

Desde su presentación a finales de 2021, Sinatra&Jobim Project ha llevado a cabo casi cuarenta conciertos en todo el país. En el próximo año, emprenderán su primera gira internacional por Alemania, donde presentarán su primer trabajo discográfico. También han capturado la atención de numerosos medios de comunicación, siendo entrevistados por figuras como Carlos Galilea (Radio3), Javier del Pino y Carles Francino (Cadena SER). Han cerrado informativos en Cuatro y han participado en los Conciertos de Radio3. Hace unos meses, llenaron el Teatro Filarmónica de Oviedo, y el año pasado actuaron en el Festival de Jazz de Gijón (Jazz Xixón 2022).

Más información:

Dónde: Teatro San Francisco

Teatro San Francisco Cuándo: sábado, 6 de enero

sábado, 6 de enero Horario: ocho y media de la noche (20.30 horas)

Entradas en la taquilla del teatro y reserva de asiento pinchando aquí por internet

