La sala Black Bourbon de León acoge el viernes un homenaje al grupo The Doors

El viernes 9 de febrero, la mítica música de The Doors cobra vida en León con la actuación de Riders on The Doors, un homenaje vibrante al legendario cuarteto de Los Ángeles, en la sala Black Bourbon. Con apertura de puertas a las 21 horas y el inicio del espectáculo programado para las 22 horas, los fans podrán revivir la magia de clásicos como 'Break on Through', 'Light My Fire', 'Back Door Man' y 'The End'.

Riders on The Doors recrea fielmente la esencia de la banda original, con Manu interpretando la profunda y electrizante voz de Jim Morrison, Víctor Aliste en los teclados como Manzarek, Diego Gonçalves en una guitarra psicotrópica como Krieger, y Rubén Densmore en la batería canalizando la energía de John Densmore. Además, contarán con la colaboración especial de Diego Rojo en el bajo, prometiendo una experiencia inmersiva para los aficionados al rock de las décadas de los 60 y 70.

Tras el tributo, la fiesta continuará con una ambientación especial de rock psicodélico, transportando a los asistentes a la atmósfera de la época. Las entradas están disponibles tanto en preventa por 5 euros como en taquilla por 8 euros.