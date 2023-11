Los Kamikaze Helmets cierran en el Black Bourbon los conciertos de noviembre del Famol

“Un dúo increíble, caña y talentazo”, así definen a los Kamikaze Helmets. Gabri Casanova y Kike Parra ofrecen su buen hacer con un teclado y una batería este viernes 24 de noviembre a las diez de la noche en la Sala Black Bourbon del Barrio Húmedo.

Será así el dúo al que llaman “una banda de rock sin guitarras eléctricas” el que termine el programa del Famol (Festival Abierto de Música de Órgano de León) en este mes de noviembre, para volver en 2024 con otras actuaciones.

Este concierto marca “la faceta más experimental y dura de este instrumento” en el Famol. Y se ha escogido el Black Bourbon por la organización al ser “una de las salas referentes de la música en directo” de la ciudad de León. “Gabri Casanova es un músico indispensable como teclista y organista especialmente, acompañando a los más grandes de la escena musical nacional (Loquillo, Iván Ferreiro, Luz Casal, Sweet Vandals, etc) también desarrolla una vertiente con otros proyectos más experimentales. A duo con Kike Parra, excelente cantante e increíble batería, desarrollan una actuación espectacular que no deja indiferente a nadie que tiene la suerte de presenciarla, primicia en León con un futuro arrollador”, apuntan.

“Después de tantos kilómetros y noches de rock and roll han decidido hacer su propio proyecto bebiendo de influencias como Led Zeppelin, Black Keys, WhiteStripes, pero dándole un enfoque actual y mirando al presente y futuro en la estela de artistas como Queens of the Stone Age o los actuales Royal Blood”, dice la crítica de ellos.

“Una puesta en escena única con un batería cantante; una suerte de mutación bastarda a medio camino entre Bonham y Plant y junto con el eslabón perdido entre el Groove aplastante con bajos moog sintetizados de Stevie Wonder y las guitarras punzantes whammy de Hendrix. Y todo ellos vestidos para un salto al vacio sin retorno”, exponen sobre Kamikaze Helmets.

