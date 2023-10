Consejos para elegir el mejor proveedor de préstamos rápidos en línea

Desde hace años atrás, los préstamos son un servicio que ofrecen diversas instituciones bancarias. Sin embargo, con el paso de los años y el desarrollo de nuevas tecnologías también se ha transformado la forma en que se solicitan y otorgan los préstamos.

Los préstamos son una operación financiera por la cual una persona (prestamista) otorga por medio de un acuerdo o contrato entre las partes, un activo que normalmente se trata de una cantidad de dinero a otra persona (préstamo), a cambio de un cierto porcentaje de interés.

Gracias al desarrollo de nuevas empresas de tecnología financiera, han surgido los préstamos rápidos online. Los cuales continúan siendo una operación financiera, pero el proceso cambia en cómo estos son otorgados.

¿Dónde solicitar un préstamo en línea?

La mejor opción para solicitar préstamos online de forma rápida, son las empresas de tecnología financiera conocidas también como fintech. Incluso, algunas no se basan principalmente en el historial crediticio para otorgarlos.

La industria de empresas de tecnología financiera no se enfoca únicamente en préstamos online, pero sí es uno de sus fuertes. Esto se debe a que llegaron al mercado financiero con el fin de ofrecer servicios financieros a la población que no ha podido tener acceso a la oferta de entidades bancarias tradicionales.

Los usuarios ahora pueden contar con una oferta amplia de opciones para solicitar un préstamo online dependiendo de sus necesidades. Puede ser un préstamo para uso personal o para su negocio. Además, han llegado ofertas nuevas al mercado como el modelo de comprar ahora y pagar luego.

¿En qué fijarse antes de elegir un préstamo en línea?

La principal importancia será fijarnos en las entidades financieras que ofrecen el préstamo, ya que es bastante común que existan intentos de fraude en los préstamos online. En especial, cuando ofrecen facilidades y montos fuera de lo normal.

Se han identificados 2 tipos de entidades que participan en el otorgamiento de créditos online:

Entidades No Financieras

Estas no se encuentran reguladas ni supervisadas por alguna autoridad que pueda llegar a responder por el contenido de los contratos que el acreditado firme con el otorgante.

Entidades Financieras Autorizadas y Supervisadas

Las entidades financieras que ofrecen créditos por medio de este canal deben cumplir con una serie de disposiciones y, particularmente, en materia de transparencia financiera que ha emitido esta comisión.

Lo recomendado antes de solicitar un préstamo en línea es

Investiga sobre la empresa crediticia en redes sociales y foros

Los clientes que contraten los servicios de una empresa siempre van a dejar en páginas de redes sociales o foros sus comentarios sobre esta.

Cuando la mayoría de los comentarios sean favorables (teniendo en cuenta que cada persona es única e interactúa de forma distinta, y como tal tiene su propia manera de contar su historia), la empresa es confiable.

Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta es cómo la empresa responde a las críticas negativas y cómo se propone a hacer las cosas bien en términos de los préstamos rápidos que esta ofrece.

También puedes asegurarte de la identidad y registro de la institución ante el organismo de las instituciones financieras de tu país; es mucho más seguro que acudas con instituciones autorizadas legalmente.

Una total transparencia garantiza la transparencia del préstamo

Más allá de esto, mostrar en un sitio visible todos los detalles del préstamo rápido online es una medida legal vinculante. Muchas de las ofertas de préstamo no son completamente transparentes en cuanto a los detalles de la oferta.

Una oferta que logre ganar nuestra confianza debe ser 100% transparente, debe permitirte conocer todos los detalles, no sólo los que tengan relación con el valor APR, la tasa de interés, plazo de pago, etc., sino también lo que ocurriría si no pagas a tiempo, cuál es el valor de interés de penalización en este caso, cuales son los costos exactos del acuerdo de extensión, y más.

Además, cuanto más clara sea la sección de preguntas frecuentes de la empresa, más se podrá confiar en sus ofertas de préstamos rápidos online.

Tiempo de trámite de la solicitud y plan de pago

Una empresa confiable brinda intereses de rango medio, plazos más largos sin pago de intereses y sin cargo adicional en caso de un saldo anticipado del préstamo. También, el tiempo de procesamiento de la aplicación es de gran importancia, como también el tiempo de transferencia del dinero.